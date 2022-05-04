Умышленные вбросы россиян – Минобороны призывает не верить в то, что западное оружие "попадает не туда"

Оккупанты продолжают распространять фейк о том, что оружие, которое передают западные партнеры, "попадает не туда". В эту выдумку не стоит верить, ведь она направлена только на то, чтобы дискредитировать Украину в глазах партнеров.

Этот фейк также распространяют русские "оппозиционеры". Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Россия хочет дискредитировать Украину в глазах мира

Маляр рассказала, что как только страны Запада выразили свою четкую общую позицию о военной помощи Украине, сразу же начали появляться вбросы российских информационных операций. Пропагандисты распространяют фейк о том, что международная помощь, в частности оружие, как-то не так учитывается, куда-то туда не попадает или непонятно используется. В то же время россияне не понимают, "куда вообще смотрят западные налогоплательщики".

Замминистра добавила, что уже рассказывала о том, что оппозиционных россиян тоже используют для информационной работы против украинцев. Чтобы люди начали верить этим лидерам мнений, они сначала критикуют президента страны-террористки Владимира Путина.

И вот здесь им просто через "надежные" источники в спецслужбах или органах власти передают якобы инсайд о том, что в Украину где-то не туда попадает оружие и другая международная техническая помощь. И исключительно из соображений "справедливости" они это начинают обнародовать,

– заметила Маляр.

Она подчеркнула, что это умышленная информационная кампания по дискредитации Украины. На самом деле, в Украине давно действует эффективная и прозрачная для партнеров система учета помощи, поступающая от доноров и союзников для нужд ВСУ.

"Внедренная система контроля и отчетности имеет данные о каждом движении и шаге оружия, которое к нам поступает, и другой помощи. Эта система полностью соответствует нормам и правилам экспортного контроля ЕС и США", – добавила заместитель министра.

Маляр подытожила, что у правительств стран, предоставляющих Украине военную помощь, нет никаких вопросов использования оружия и другой помощи. Иначе следующую партию оружия просто не предоставляли бы, тем более никто не переходил бы на помощь тяжелым вооружением.

Заместитель министра обороны Александр Полищук объяснил, почему в выдумки россиян верить не стоит: смотрите видео

Оружие для Украины: коротко

В США 28 апреля был поддержан ленд-лиз для Украины. В результате Соединенные Штаты смогут ускорить поставки в Украину вооружения.

В Пентагоне, сообщая о новом оружии для Украины, отметили, что именно огонь на дальние расстояния будет решающим.

Кроме того, Польша помогает Украине с вооружением. Она передала нашим защитникам модернизированные танки.

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