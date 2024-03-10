Добили еще один российский самолет А-50: военная сводка от Свитана

"Хлопок" посетил аэродром возле российского Таганрога. На этом аэродроме базировались российские самолеты, которые оккупанты отправили на ремонт или модернизацию.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что самолет А-50 исчез с аэродрома, потому что его могли затянуть в ангар. В частности, после "хлопка" появились спутниковые снимки аэродрома в Таганроге.

К теме "Ножом по сердцу" российской авиации: что известно о самолете А-50, уничтожен над Азовским морем

Удар по аэродрому в Таганроге

Свитан отметил, что самолет А-50 могли затащить в ангар именно потому, что он был поврежден. На этом аэродроме хранятся самолеты, которые ремонтируются или модернизируются. Именно здесь проходят модернизацию и бомбардировщики Ту-95.

Очень близко расположен этот завод к нашей линии фронта. Для россиян это проблема, и мы достать можем. Сейчас, похоже, появились серьезные БпЛА в большом количестве, которые могут количеством до 40 единиц наносить удар. Это довольно неплохие машины, по крайней мере россияне так говорят,

– отметил летчик-инструктор.

"Хлопок" на газопроводе

Полковник запаса ВСУ иронично прокомментировал "хлопок" на газопроводе в Ханты-Мансийске. Он сказал, что это следствие встречи Орбана с Трампом, где венгерский премьер говорил об "исторических землях венгров", имея в виду Закарпатье, а следует напомнить, что угры пришли именно с территорий нынешнего Ханты-Мансийска, в частности.

"Это сарказм конечно. Реально, то продолжается уничтожение промышленности России. Там, где это возможно. Она будет гореть от Белгорода до Ханты-Мансийска", – подчеркнул военный эксперт.

Россияне уничтожили украинскую ЗРК

Он прокомментировал также видео, на котором российская ракета "Искандер" попала в украинский ЗРК. Россияне хвастаются, что им удалось уничтожить Patriot. Однако Свитан предположил, что это могла быть гибридная ЗРК с советской С-300.

Глядя на то видео, что мы видим, это могли быть пара чисто пусковых установок Patriot. Только пусковые установки, где по 4 ракеты в каждой. Это одна из версий. Реальную версию должен или не должен, в зависимости от обстоятельств, подтвердить Генштаб,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Взрывы в России: последние новости