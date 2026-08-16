Уничтожен крупнейший комплекс Wildberries: в Fire Point подтвердили атаку на Россию

Ночью 16 августа украинские дроны FP-1 нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Коледино Московской области. После атаки на объекте разразился масштабный пожар.

Об этом сообщили в Fire Point.

Что известно об атаке на Россию?

Речь идет об одном из самых больших логистических комплексов Wildberries. Его площадь составляет около 250 тысяч квадратных метров.

После атаки на территории логистического комплекса возник масштабный пожар. По сообщениям, состав горел в течение нескольких часов, а над местом воспламенения образовался большой столб черного дыма.

Известно, что объект используется для хранения, сортировки и распределения товаров. По информации, часть продукции может иметь двойное предназначение.

Украинская сторона не сообщала об окончательных масштабах повреждений объекта. Также нет полной информации о возможных жертвах или пострадавших.

Масштабный пожар после атаки на логистический комплекс Wildberries: смотрите видео

Отметим, после атак украинских дронов общий ущерб Wildberries и продавцов может достичь 600 – 800 миллиардов рублей. Восстановление складов и инфраструктуры маркетплейса оценивают в 147 – 223 миллиардов рублей, а с полным демонтажем и рекультивацией – до 278,9 миллиарда рублей. Пострадали более 400 тысяч продавцов, некоторые из них сгорели до 95% товаров. На фоне проблем компания также начала искать новые складские помещения вне России, в частности в Казахстане.

Напомним, в ночь на 16 августа Силы обороны Украины поразили три важных военных объекта российских войск в Крыму, Запорожской и Донецкой областях. Во временно оккупированном Крыму в районе Резервного атаковали позиции ракетного подразделения, вблизи Светлодолинского в Запорожье – железнодорожный мост, который использовали для военной логистики, а в районе Карловки Донецкой области – склады боеприпасов и материально-технических средств.