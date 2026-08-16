Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про атаку на Росію?

Йдеться про один із найбільших логістичних комплексів Wildberries. Його площа становить приблизно 250 тисяч квадратних метрів.

Після атаки на території логістичного комплексу виникла масштабна пожежа. За повідомленнями, склад горів протягом кількох годин, а над місцем займання утворився великий стовп чорного диму.

Відомо, що об'єкт використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів. За інформацією, частина продукції може мати подвійне призначення.

Українська сторона наразі не повідомляла про остаточні масштаби пошкоджень об'єкта. Також немає повної інформації про можливі жертви або постраждалих.

Масштабна пожежа після атаки на логістичний комплекс Wildberries: дивіться відео

Зазначимо, після атак українських дронів загальні збитки Wildberries та продавців можуть сягнути 600 – 800 мільярдів рублів. Відновлення складів та інфраструктури маркетплейсу оцінюють у 147 – 223 мільярдів рублів, а з повним демонтажем і рекультивацією – до 278,9 мільярда рублів. Постраждали понад 400 тисяч продавців, у деяких із них згоріло до 95% товарів. На тлі проблем компанія також почала шукати нові складські приміщення за межами Росії, зокрема в Казахстані.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Сили оборони України уразили три важливі військові об'єкти російських військ у Криму, Запорізькій та Донецькій областях. У тимчасово окупованому Криму в районі Резервного атакували позиції ракетного підрозділу, поблизу Світлодолинського на Запоріжжі – залізничний міст, який використовували для військової логістики, а в районі Карлівки на Донеччині – склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.