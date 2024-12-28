Уничтожен склад "Шахедов": Силы обороны нанесли удар по защищенному объекту под Орлом

Украина продолжает успешно атаковать военные объекты на территории России. Оккупанты напрасно пытались спрятать склад "Шахедов" под Орлом. "Хлопок" заскочил и туда.

26 декабря Воздушные Силы с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по важному объекту на территории страны-агрессорки, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Украина уничтожила российский склад с "Шахедами"

Сокрушительный удар пришелся по складу хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины,

– отметили в Генштабе.

К слову, недавно дроны СБУ взорвали склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области. Также, по данным СМИ, беспилотники атаковали завод "Прогресс" в Тамбовской области, производящее оборудование для авиационной и ракетной техники.