О результатах работы сообщили в ГУР.

Смотрите также Горел нефтяной терминал и был сбит вражеский вертолет: Силы обороны нанесли серию ударов по России

Что известно об успешном поражении российского самолета?

Как сообщили в ГУР, операцию провели мастера Департамента беспилотных систем в ночь с 25 на 26 июня 2026 года.

Кроме боевого самолета одним ударом украинские спецназовцы уничтожили аэродромную пусковую установку. В момент поражения она обслуживала находившийся на аэродроме российский истребитель.

По предварительным оценкам украинской разведки, потери российской стороны могут достигать десятков миллионов долларов.

В ГУР также обнародовали видео момента поражения, на котором зафиксировано точное попадание по вражеской авиационной технике. Разведчики отмечают, что продолжают системно уничтожать военные объекты и технику оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу врага.

Украинские защитники уничтожили российский истребитель МиГ-29: смотрите видео

Напомним, 1 июля СБУ нанесла удар по военному аэродрому во временно оккупированном Крыму. По данным спецслужбы, беспилотники совершили не менее пяти попаданий по ангарам с авиатехникой, где могли находиться российские истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в одном из ангаров вспыхнул мощный пожар, свидетельствующий об уничтожении или серьезном повреждении самолета стоимостью до 50 миллионов долларов.

Кроме того, позднее дроны СБУ нанесли массированный удар по двум военным аэродромам во временно оккупированном Крыму – Саки и Гвардейское. На аэродроме Саки поражены семь ангаров с истребителями Су-30СМ, Су-30 и бомбардировщиками Су-24, предварительно уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов. На аэродроме Гвардейское под удар попали два ангара, где хранились дроны типа "Шахед" и авиационное оборудование.