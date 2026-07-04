Про результати роботи розповіли у ГУР.

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Що відомо про успішне ураження російського літака?

Як повідомили в ГУР, операцію провели майстри Департаменту безпілотних систем у ніч із 25 на 26 червня 2026 року.

Окрім бойового літака, одним ударом українські спецпризначенці знищили аеродромну пускову установку. У момент ураження вона обслуговувала російський винищувач, що перебував на аеродромі.

За попередніми оцінками української розвідки, втрати російської сторони можуть сягати десятків мільйонів доларів.

У ГУР також оприлюднили відео моменту ураження, на якому зафіксовано точне влучання по ворожій авіаційній техніці. Розвідники наголошують, що продовжують системно знищувати військові об'єкти та техніку окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу ворога.

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Нагадаємо, 1 липня СБУ завдала удару по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Криму. За даними спецслужби, безпілотники здійснили щонайменше п'ять влучань по ангарах з авіатехнікою, де могли перебувати російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в одному з ангарів спалахнула потужна пожежа, що свідчить про знищення або серйозне пошкодження літака вартістю до 50 мільйонів доларів.

Крім того, згодом дрони СБУ завдали масованого удару по двох військових аеродромах у тимчасово окупованому Криму – Саки та Гвардійське. На аеродромі Саки уражено сім ангарів із винищувачами Су-30СМ, Су-30 та бомбардувальниками Су-24, попередньо знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. На аеродромі Гвардійське під удар потрапили два ангари, де зберігалися дрони типу "Шахед" та авіаційне обладнання.