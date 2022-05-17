Украинские защитники "поджарили" оккупантов

Пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады показала работу наших защитников на фронте. Отважные украинские воины сумели "поджарить" оккупантов.

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В результате удачной операции была уничтожена российская БМП-1 и произведена детонация боекомплекта.

Сечеславцы продолжают "горячо" встречать российских оккупантов. Результат – уничтоженная БМП-1, детонация боекомплекта и жареные враги,
– написали украинские воины и добавили эффектное видео работы.

Видео удачной работы украинских воинов

Безумные потери российских оккупантов

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