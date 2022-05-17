Українські захисники "підсмажили" окупантів

Пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показала роботу наших захисників на фронті. Відважні українські воїни зуміли "підсмажити" окупантів.

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Унаслідок вдалої операції була знищена російська БМП-1 та здійснена детонація боєкомплекту.

Січеславці продовжують "гаряче" зустрічати російських окупантів. Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і смажені вороги,
– написали українські воїни та додали ефектне відео роботи.

Відео вдалої роботи українських воїнів

Шалені втрати російських окупантів

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