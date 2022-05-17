Українські захисники "підсмажили" окупантів
Пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показала роботу наших захисників на фронті. Відважні українські воїни зуміли "підсмажити" окупантів.
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Унаслідок вдалої операції була знищена російська БМП-1 та здійснена детонація боєкомплекту.
Січеславці продовжують "гаряче" зустрічати російських окупантів. Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і смажені вороги,
– написали українські воїни та додали ефектне відео роботи.
Відео вдалої роботи українських воїнів
Шалені втрати російських окупантів
- Росія досі не відмовилася від своїх цинічних планів та продовжує війну проти України. Героїчні Збройні Сили України дають відсіч ворогу на всіх напрямках.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 травня вже ліквідовано майже 28 тисяч російських військових. Росія втратила понад 1200 танків, 201 літак та 167 гелікоптерів.
- Українські захисники та захисниці вдало попрацювали на Запоріжжі, де зуміли вивести з бою 53 окупантів. Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.
- ЗСУ вдалося застати російських військових зненацька, коли ті намагалися подолати Сіверський Донець. Завдяки влучному пострілу артилеристів ЗСУ на дно річки пішли не тільки окупанти, але й російський танк.
- По ворожій техніці вдало відпрацювали бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вони збили російський безпілотник "Орлан-10".
- Протягом 16 травня на Півдні українські військові завдали понад 100 уражень ворожих позицій. Було ліквідовано 29 окупантів, танк і зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
- Також протягом 16 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити 5 ворожих повітряних цілей. Зокрема, було збито один російський Су-25.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти зазнали невдач на декількох напрямках і відступили. Основні сили російські окупанти кинули на Донецький напрямок.
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