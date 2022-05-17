На Півдні ЗСУ продовжують завдавати ударів ворогу

Так ЗСУ щодня роблять нас ближчими до Перемоги. Зокрема, українські воїни нищать противника й на Півдні України. Лише за останню добу там було завдано понад 100 уражень ворогу. Про це заявили в оперативному командуванні "Південь".

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За оперативною інформацією, підрозділи "Півдня" спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій.

Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки.

Крім того, ЗСУ знищили:

29 рашистів

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10"

танк Т-72

іншу броньовану техніку

Оперативна обстановка на Півдні України: дивіться відео

Втрати окупантів: останні новини

Станом на ранок 16 травня, Росія втратила у війні проти України уже 27 400 військових.

За добу 16 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити 5 ворожих повітряних цілей. Також ударна авіація Збройних Сил України завдала вогневого ураження пункту управління батальйонно-тактичної групи російських окупантів.

Українські захисники у зоні Операції Об'єднаних Сил за добу відбили загалом 11 атак окупантів. Нашим військовим при цьому вдалось знищити 1 зенітний ракетний комплекс "Тор", 5 ворожих танків, 6 артилерійських систем, з них 3 – реактивні системи залпового вогню, 12 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль російських окупантів.

Тим часом в оперативно-тактичному командуванні "Схід" повідомили, що на Сході України протягом 16 травня вдалось завдати окупантам чимало бойових втрат, зокрема, особового складу – до 178 російських окупантів.

Холодноярівська бригада продовжує знищувати техніку окупантів на Харківщині. Цього разу під роздачу потрапили танки загарбників – від ворожої техніки залишилися лиш уламки.

Водночас у повітряному командуванні "Південь" повідомили, що вдень 16 травня українські військові виявили крилату ракету типу "Х". Ракету, яку випустили з ворожого винищувача у напрямку міста Одеси, успішно знищили українські захисники.

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