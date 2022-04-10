Уничтожена техника и враги: на Запорожье отчитались об удачной "охоте"

На Запорожье украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Известно о десятке уничтоженных оккупантов, а также разрушенной российской технике.

Как отметил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, украинские бойцы защищают область. Более того, на некоторых направлениях им удалось даже вытеснить вражеские войска.

Читайте также 19 300 ликвидированных оккупантов и куча уничтоженной техники: свежие потери врага

На Запорожье продолжают уничтожать орков

Слаженная работа бойцов позволила зачислить в ряды "двухсотых" 17 оккупантов. Также нашим военным удалось уничтожить 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 3 гаубицы и 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Смотрите видеообращение Анатолия Куртева от 10 апреля:

Отдельно он подчеркнул достижения ТрО и другого подразделения ВСУ. Они вместе уничтожили один вражеский танк Т-72 и автомобиль для ремонта бронетехники врага. Удачной была "охота" возле села Малиновка в Гуляйпольском районе.

Каждую минуту мы восхищаемся, гордимся и благодарим сильных и профессиональных защитников и защитниц Запорожья и Украины. Наши – самые лучшие! Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Достойно внимания – Утренняя сводка Генштаба за 10 апреля – смотрите видео: