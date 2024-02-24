По предварительной информации, среди тех, кто находился на борту во время его сбивания 23 февраля, было указано пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Отмечалось, что никто из них не выжил.
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Навел ракету на Дом офицеров
По данным NV, один из российских телеграм-каналов уверяет, что на борту сбитого А-50 мог быть командир Валерий Боровиков.
В феврале 2023 года OSINT-паблик Пчелы сообщал об ответственности Боровикова за наведение ракетного удара по Дому офицеров в Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек, в том числе трое детей.
Установлено, что Боровиков - командир экипажа самолета А-50У Таганрог. Именно борт RF-94268 находился на белорусском аэродроме в Барановичах и активно работал с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину до апреля. Позже - 9 июля - этот борт вернулся в Беларусь. А уже 14 июля оккупантами был осуществлен ракетный удар по Виннице,
– отмечали аналитики.
Впрочем, пока официального подтверждения того, что Валерий Боровиков был на борту, нет.
Кого еще удалось ликвидировать
Предварительно, среди других погибших оккупантов были майор Александр Рулюк, майор Михаил Чанцев, капитан Сергей Васильев, старший лейтенант Александр Провалов, прапорщик Дмитрий Хрулев.
Также, к этому борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно,
– говорится в сообщении.
По словам автора публикации, было сбито еще одно единичное изделие. На борту которого были чрезвычайно квалифицированные специалисты.
А теперь представьте лица экипажа нового А-50, который будет направлен на замену погибшим для работы в акватории Азовского моря. Не понятно, кого бояться больше, чужих или своих,
– добавил он.
Что известно об ударе по Виннице: основное
- 14 июля россияне тремя смертоносными ракетами типа "Калибр" ударили по центру Винницы. российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 7 ракет, четыре из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
- Как известно, ракеты оккупантов попали в медицинский центр, Дом офицеров и дом быта "Юбилейный". По состоянию на 2 августа количество погибших увеличилось до 27 человек. Среди жертв атаки врага – трое детей.
- В воскресенье, 17 июля, происходило прощание с 4-летней Лизой. Церемония прощания с девочкой состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Также 17 июля состоялись похороны мальчика Максима Жария и его мамы Виктории Рекуты.
- Жертвой атаки врага стала Галина Олексив – жена декана Львовской музыкальной академии. В момент трагедии она находилась вместе с сыном, он в коме. Среди жертв россиян был и журналист Владимир Даценко. Мужчина был волонтером и добровольцем.
- Во вторник, 2 августа, погиб детский врач-невролог Павел Ковальчук. После ракетного удара он боролся за свою жизнь, но из-за серьезных травм, к сожалению, не выжил.