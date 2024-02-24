За попередньою інформацією, серед тих, хто перебував на борту під час його збиття 23 лютого, було вказано п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Зазначалося, що ніхто з них не вижив.

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Навів ракету на Будинок офіцерів

За даними NV, один із російських телеграм-каналів запевняє, що на борту збитого А-50 міг бути командир Валерій Боровіков.

У лютому 2023 року OSINT-паблік Бджоли повідомляв про відповідальність Боровікова за наведення ракетного удару по Будинку офіцерів у Вінниці 14 липня 2022 року, внаслідок якого загинули 27 людей, в тому числі троє дітей.

Встановлено, що Боровіков — командир екіпажу літака А-50У Таганрог. Саме борт RF-94268 знаходився на білоруському аеродромі в Барановичах і активно працював із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до квітня. Пізніше — 9 липня — цей борт повернувся в Білорусь. А вже 14 липня окупантами був здійснений ракетний удар по Вінниці,

– зазначали аналітики.

Втім, наразі офіційного підтвердження того, що Валерій Боровіков був на борту, немає.

Кого ще вдалося ліквідувати

Попередньо, серед інших загиблих окупантів були майор Олександр Рулюк, майор Михайло Чанцев, капітан Сергій Васильєв, старший лейтенант Олександр Провалов, прапорщик Дмитро Хрульов.

Також, до цього борту прикріплені офіцери Бєлов, Тельманов, Солдаткін та Федосов. Чи були вони на борту в момент катастрофи наразі невідомо,

– мовиться у повідомленні.

За словами автора публікації, було збито ще один одиничний виріб. На борту якого були надзвичайно кваліфіковані спеціалісти.

А тепер уявіть особи екіпажу нового А-50, який буде спрямований на заміну загиблим для роботи в акваторії Азовського моря. Не зрозуміло, кого боятися більше, чужих чи своїх,

– додав він.

Що відомо про удар по Вінниці: основне