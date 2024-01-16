Два дня назад мы доказали, что можем сбивать дорогостоящие российские самолеты, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что наше государство смогло доказать, что способно сбивать дорогие и редкие российские самолеты. Это касается уничтожения самолета А-50 и подбития Ил-22 над Азовским морем 14 января.

Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский глава также призвал партнеров увеличить помощь в защите неба над Украиной, передает 24 Канал.

К теме Должны уважать наш суверенитет, – Зеленский о том, пригласят ли Китай и Россию на саммит мира

Зеленский рассказал о возможностях ПВО Украины

Президент подчеркнул, что Украине нужно получить преимущество в воздухе так же, как смогла получить в Черном море, отогнав от наших берегов российские военные суда. Зеленский подчеркнул, что наше государство может прикрыть небо, а партнеры знают, что необходимо и в каких количествах.

Это позволит прогрессировать на земле. Только два дня назад мы доказали, что Украина даже может поражать очень дорогие российские военные самолеты, которые раньше никто не сбивал,

– подчеркнул он.

В то же время глава государства сказал, что многие санкционные шаги задерживались на месяцы и даже годы, потому что партнеры сталкивались с возмущением или угрозами России. Но ни одна из этих угроз не сбылась.

"Каждое возмущение оказалось только блефом. И как можно быть довольным санкциями против России или экспортным контролем, если не блокируют ее производство ракет?" – спросил украинский руководитель.

Он также отметил, что в каждой российской ракете есть "дюжина критических компонентов", и это факт. Президент заверил, что он благодарен за каждый санкционный пакет, но приближение мира будет наградой для всех, кто занимается тем, чтобы обеспечить работу всех действующих санкций в отношении России.

Украина сбила А-50 и Ил-22 над Азовским морем