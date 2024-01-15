"Путин предъявлял только два достижения": чем важно уничтожение А-50

Вечером 14 января украинские военные поразили российские самолеты А-50 и Ил-22. Это серьезная потеря для врага не только в военном смысле, но и в политическом.

Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу инцидент, случившийся над акваторией Азовского моря. Он напомнил, что Владимир Путин приводил лишь два достижения России – "новые территории" и "внутреннее" Азовское море.

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"И вот над тем же "внутренним" Азовским морем сбивают главный российский самолет – А-50. Он должен был оттуда, из того "безопасного" Азовского моря, наблюдать почти всю территорию Украины. Донаблюдался", – констатировал Шейтельман.

Помощь Украине продолжается

Россия имеет только. Стоимость одного такого воздушного судна оцениваютв зависимости от уровня модернизации.

Пока остается неизвестным, чем именно украинские военные сбили российские самолеты в Приазовье. Возможно, западные партнеры дали Киеву что-нибудь "волшебное".

Это означает, что все рассказы о том, что Запад нам больше ничего не дает, прекратил поддержку – обанкротились,

– подчеркнул Шейтельман.

К слову, 12 января в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и объявил о пакете военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов.

Однако вряд ли именно это обусловило уничтожение А-50 и Ил-22, ведь "самолетопад" над Азовским морем начался значительно раньше – с уничтожения Су-34 в декабре.

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