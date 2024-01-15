"Путин предъявлял только два достижения": чем важно уничтожение А-50
Вечером 14 января украинские военные поразили российские самолеты А-50 и Ил-22. Это серьезная потеря для врага не только в военном смысле, но и в политическом.
Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу инцидент, случившийся над акваторией Азовского моря. Он напомнил, что Владимир Путин приводил лишь два достижения России – "новые территории" и "внутреннее" Азовское море.
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"И вот над тем же "внутренним" Азовским морем сбивают главный российский самолет – А-50. Он должен был оттуда, из того "безопасного" Азовского моря, наблюдать почти всю территорию Украины. Донаблюдался", – констатировал Шейтельман.Россия имеет только 9 самолетов А-50. Стоимость одного такого воздушного судна оценивают от 330 до 500 миллионов долларов в зависимости от уровня модернизации.
Помощь Украине продолжается
Пока остается неизвестным, чем именно украинские военные сбили российские самолеты в Приазовье. Возможно, западные партнеры дали Киеву что-нибудь "волшебное".
Это означает, что все рассказы о том, что Запад нам больше ничего не дает, прекратил поддержку – обанкротились,
– подчеркнул Шейтельман.
К слову, 12 января в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и объявил о пакете военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов.
Однако вряд ли именно это обусловило уничтожение А-50 и Ил-22, ведь "самолетопад" над Азовским морем начался значительно раньше – с уничтожения Су-34 в декабре.
Российские А-50 и Ил-22 долетались: реакции
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что сейчас Азовское море "чистое, как никогда". Так что призвал готовиться к пляжному сезону на его побережье.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российским террористам не место в украинском небе. Также он поделился неподтвержденной информацией о том, что на борту пораженного самолета находился один из российских генералов.
- Пресс-секретарь Сил Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что сбитый А-50 был "глазами" врага. Вероятно, россияне будут вынуждены отложить планируемые удары по Украине.