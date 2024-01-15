Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу інцидент, що трапився над акваторією Азовського моря. Він нагадав, що Владімір Путін наводив лише два досягнення Росії – "нові території" та "внутрішнє" Азовське море.

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"І ось над тим самим "внутрішнім" Азовським морем збивають головний російський літак – А-50. Він мав звідти, з того "безпечного" Азовського моря, спостерігати за майже всією територією України. Доспостерігався", – констатував Шейтельман.

Росія має лише 9 літаків А-50. Вартість одного такого повітряного судна оцінюють від 330 до 500 мільйонів доларів залежно від рівня модернізації.

Допомога Україні триває

Наразі залишається невідомим, чим саме українські військові збили російські літаки в Приазов'ї. Можливо, західні партнери дали Києву щось "чарівне".

Це означає, що всі розповіді про те, що Захід нам більше нічого не дає, припинив підтримку – збанкрутували,

– наголосив Шейтельман.

До слова, 12 січня до України приїздив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який підписав з Володимиром Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки й оголосив про пакет військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів.

Однак навряд чи саме це зумовило знищення А-50 та Іл-22, адже "літакопад" над Азовським морем почався значно раніше – зі знищення Су-34 в грудні.

Російські А-50 та Іл-22 долітались: реакції