Таку думку 24 Каналу висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, додавши, що повітряне судно належало до фундаментальних речей країни-агресорки. За його словами, окупанти навіть не уявляли, що Україна має спроможності, щоб проводити подібні операції.
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Українське небо має бути чистим від терористів
"Я хочу тільки підтвердити, що терористам не місце у нашому небі. Воно буде захищене, а якщо там з'являтимуться люди, яких ми сюди не запрошували, то наші Збройні Сили їх просто знищуватимуть", – наголосив Олексій Данілов.
За його словами, те, що сталося з російськими літаками 14 січня, можна поставити на друге місце за вагомістю після того, як Україна відправила на дно крейсер "Москва". А-50 був надзвичайно важливим для окупантів, тому у Росії вже другий день не припиняється істерика через його знищення.
За інформацією, яка потребує уточнення, на борту перебував один із російських генералів. Вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого злітають бомбардувальники, які нищать наших дітей, інфраструктуру, але наголошу, що потрібно дочекатися підтвердження цієї інформації,
– додав секретар РНБО.
Якою зброєю могла атакувати Україна
Планування і проведення цієї операції відбувалося у режимі цілковитої таємності. Її успіх та одержані результати не можуть не тішити. Олексій Данілов не став називати, якими саме засобами знищили російський літак, втім додав, що Україна має спроможності та їх використовує.
Також мережею ширились чутки, що А-50 збили за допомогою американського винищувача F-16. Таку заяву секретар РНБО спростував.
F-16 нам ще треба трошки почекати. Процес іде, але він непростий, техніка складна, наші військові роблять все можливе й неможливе для того, щоб якомога швидше її опанувати. Успіхи вже є і вони дуже-дуже потужні,
– розповів Данілов.
Він додав, що Україні також треба підготувати додаткову інфраструктуру, технічний склад, над цим уже працюють, тому F-16 обов'язково будуть у нашому небі.
"Тоді вже їм (окупантам – 24 Канал) взагалі не буде куди соватися, тому що це вже зброя іншого рівня. Вона точно не дасть панувати росіянам в небі. Якби у нас було закрите небо у 2023 році, то здобутки нашого контрнаступу були б зовсім інші", – підкресли секретар РНБО.
Збиття російських літаків 14 січня: що відомо
- Ввечері 14 січня почала ширитись інформація про збиття російського літака у небі над Азовським морем. Згодом у Повітряних силах підтвердили знищення А-50. За даними ЗМІ, літак чергував в окупованій частині Запорізької області. Ймовірно, його вдалося збити майже одразу після зльоту. У мережі поширилось відео, ймовірно, останнього польоту судна.
- Окрім А-50, нашим захисникам також вдалося підбити російський літак Іл-22. Російські ЗМІ опублікували кадри пошкоджень літака, який мав приземлитися в Анапі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уже відреагував, зауваживши, що ремонт літаку не допоможе. Він додав, що судно горіло, тому серед екіпажу є поранені, а, можливо, й загиблі.
- Збиття А-50 могла обійтися Росії в сотні мільйонів доларів та посісти друге місце в списку їхніх втрат. За підрахунками Forbes, вартість базової версії А-50 становить 330 мільйонів доларів, а модернізованої – близько 500 мільйонів доларів. Літаків такого типу у ворога дуже мало, а людей, які вміють на них літати – ще менше.
- У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про збиття літака. Так, на запитання журналістів відреагував речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков. Він додав, що ці факти стосуються проведення так званої "сво", тому їх треба уточнювати у міністерстві оборони Росії.