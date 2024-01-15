Таку думку 24 Каналу висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, додавши, що повітряне судно належало до фундаментальних речей країни-агресорки. За його словами, окупанти навіть не уявляли, що Україна має спроможності, щоб проводити подібні операції.

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Українське небо має бути чистим від терористів

"Я хочу тільки підтвердити, що терористам не місце у нашому небі. Воно буде захищене, а якщо там з'являтимуться люди, яких ми сюди не запрошували, то наші Збройні Сили їх просто знищуватимуть", – наголосив Олексій Данілов.

За його словами, те, що сталося з російськими літаками 14 січня, можна поставити на друге місце за вагомістю після того, як Україна відправила на дно крейсер "Москва". А-50 був надзвичайно важливим для окупантів, тому у Росії вже другий день не припиняється істерика через його знищення.

За інформацією, яка потребує уточнення, на борту перебував один із російських генералів. Вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого злітають бомбардувальники, які нищать наших дітей, інфраструктуру, але наголошу, що потрібно дочекатися підтвердження цієї інформації,

– додав секретар РНБО.

Якою зброєю могла атакувати Україна

Планування і проведення цієї операції відбувалося у режимі цілковитої таємності. Її успіх та одержані результати не можуть не тішити. Олексій Данілов не став називати, якими саме засобами знищили російський літак, втім додав, що Україна має спроможності та їх використовує.

Також мережею ширились чутки, що А-50 збили за допомогою американського винищувача F-16. Таку заяву секретар РНБО спростував.

F-16 нам ще треба трошки почекати. Процес іде, але він непростий, техніка складна, наші військові роблять все можливе й неможливе для того, щоб якомога швидше її опанувати. Успіхи вже є і вони дуже-дуже потужні,

– розповів Данілов.

Він додав, що Україні також треба підготувати додаткову інфраструктуру, технічний склад, над цим уже працюють, тому F-16 обов'язково будуть у нашому небі.

"Тоді вже їм (окупантам – 24 Канал) взагалі не буде куди соватися, тому що це вже зброя іншого рівня. Вона точно не дасть панувати росіянам в небі. Якби у нас було закрите небо у 2023 році, то здобутки нашого контрнаступу були б зовсім інші", – підкресли секретар РНБО.

Збиття російських літаків 14 січня: що відомо