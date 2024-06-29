Еще больше слепоты: в ВСУ объяснили важность уничтожения Центра космической связи в Крыму

Силы обороны Украины продолжают уменьшать боевой потенциал и способности противника. Так, 23 июня отметилось уничтожением российского Центра космического слежения и связи в Крыму.

После сбивания ДРЛО А-50 россияне стали меньше видеть, теперь же добавилось еще больше слепоты в плане управления и связи с войсками на ВОТ. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Смотрите также Россияне придумали способ защитить бары в Крыму: красноречивое видео

Какие проблемы возникнут у врага

Тимочко отметил, что уничтожение Центра космической связи и слежения повлияет на работу авиации, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Это серьезный удар "по глазам" и "по ушам" на южном направлении. Это разрыв общей сети взаимодействия всех систем ПВО, коммуникации и отслеживания врага.

Это мощный удар по техническому оснащению противника. В современных условиях Россия полностью не выпускает таких высоких технологий. Как правило, определенное оборудование есть в единичных экземплярах или нуждается в заказе через третьи страны. Но сейчас вряд ли кто-то согласится продать стране-террористу необходимые комплектующие, потому что это автоматическое попадание под санкции.

Кроме того, это мощный удар по финансовой составляющей. Такие объекты являются многомиллиардными, и в долларах, а не рублях. Также, по словам Ивана Тимочко, уничтожение Центра космической связи и слежения повлияет на общее звено российских военно-космических войск. Самое важное – это разрыв во взаимодействии и управлении ядерной компоненты, наземных и воздушных сил.

То, что бьет не просто по имиджу России, а по ее риторике запугивания на международной арене. Показана слабость российских технологий, "аналогов нет", по сравнению с американским, европейским или даже украинским оружием уровня и класса, которое применяем против них,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Сейчас преимущество России в пехотной или авиационной составляющей не гарантирует защиты в технологической борьбе. Асимметричное уничтожение врага – это то, что гарантированно войдет в историю.