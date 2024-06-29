Після збиття ДРЛО А-50 росіяни почали менше бачити, тепер же додалося ще більше сліпоти у плані управління та зв'язку з військами на ТОТ. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Які проблеми виникнуть у ворога

Тимочко зазначив, що знищення Центру космічного зв'язку та стеження вплине на роботу авіації, систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Це серйозний удар "по очах" та "по вухах" на південному напрямку. Це розрив загальної мережі взаємодії всіх систем ППО, комунікації та відстежування ворога.

Це потужний удар по технічному оснащенню противника. У сучасних умовах Росія повністю не випускає таких високих технологій. Як правило, певне обладнання є в одиничних екземплярах або потребує замовлення через треті країни. Але зараз навряд хтось погодиться продати країні-терористці необхідні комплектувальники, бо це автоматичне потрапляння під санкції.

Крім того, це потужний удар по фінансовій складовій. Такі об'єкти є багатомільярдними, і в доларах, а не рублях. Також, за словами Івана Тимочка, знищення Центру космічного зв'язку та стеження вплине на загальну ланку російських військово-космічних військ. Найважливіше – це розрив у взаємодії та управлінні ядерної компоненти, наземних та повітряних сил.

Те, що б'є не просто по іміджу Росії, а по її риториці залякування на міжнародній арені. Показана слабкість російських технологій, "аналогов нєт", у порівнянні з американською, європейською чи навіть українською зброєю рівня та класу, яку застосовуємо проти них,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Зараз перевага Росії у піхотній чи авіаційній складовій не гарантує захисту в технологічній боротьбі. Асиметричне знищення ворога – це те, що гарантовано увійде в історію.