Россияне радостно кричат об уничтоженном HIMARS и подбитых Abrams: что произошло на самом деле

Российские пропагандистские СМИ написали, что оккупантам удалось уничтожить установку HIMARS и подбить несколько "Абрамсов". Однако это оказалось очередным вражеским фейком.

Враг говорит, что якобы ликвидировать украинскую РСЗО HIMARS вместе с экипажем он смог на границе с Херсонской областью. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что радость оккупантов преждевременная.

Смотрите также Гражданин Индии погиб на войне против Украины: обманом завербован в армию России

Ничего нового

Аналитики призывают не верить слухам и напоминают, что противник, как обычно, выдумывает басни и приписывает себе несуществующие достижения.

Так, оккупанты не предоставили никаких реальных подтверждений поражения этой техники. Ранее россияне неоднократно сообщали об успешном поражении немецких Leopard, украинских бронемашин "Козак", четырех катеров с экипажем в количестве 50 человек. В каждом из этих случаев противник делал то, что умеет лучше всего – бесстыдно врал.

Если верить пропагандистам, то все западное оружие, которое предоставили Силам обороны, "вторая армия мира" давно уже уничтожила.

Уничтожение Himars в Донецкой области

Впрочем, следует заметить, что ранее в сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано уничтожение HIMARS ракетным ударом. После западные СМИ тоже написали о поражении ракетой "Искандер" украинской реактивной системы залпового огня. Впервые за более чем полтора года врагу якобы удалось уничтожить установку HIMARS.

Однако, по данным американского издания Newsweek, это произошло на расстоянии более 40 километров от нынешней линии фронта – неподалеку от села Никаноровка Покровского района Донецкой области. Судьба экипажа РСЗО неизвестна.

В СМИ отметили, что потеря одного HIMARS не существенная для украинской армии. В целом США передали Силам обороны 39 таких установок. Кроме того, Великобритания, Германия, Италия и Франция также предоставили 25 M270 – гусеничные аналоги HIMARS с вдвое большей ракетной мощностью.

В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что подробно изучат и расследуют видео с поражением РСЗО.