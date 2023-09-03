Очередной успешный кейс, – ВМС прокомментировали уничтожение российского катера "Тунец"

Россияне хотели высадиться на берег с катера "Тунец". Однако сделать им этого было не суждено. Поскольку наши защитники мощно ударили по вражеской цели.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал уничтожение российского катера "Тунец" очередным успешным кейсом. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ВМС об инциденте

Капитан 3 ранга отметил, что это была не спецоперация, а мера по очистке прибрежных территорий в акватории Черного моря от российских захватчиков.

В очередной раз подчеркиваем, что Военно-морские силы будут делать все для того, чтобы освободить нашу акваторию полностью от российских оккупантов,

– сказал он.

Где был уничтожен "Тунец"

В результате 6 оккупантов погибли на месте. 2 россиянам удалось выжить, однако они получили ранения.

Плетенчук заметил, что это нельзя назвать высадкой. По его словам, это были ротационные меры. Ведь часть побережья, где был уничтожен катер, сейчас находится под временной оккупацией россиян. Спикер ВМС не стал называть точную локацию.

Потому это были очередные мероприятия. Но в этот момент они (россияне– 24 Канал) были замечены. Соответственно было принято командованием решение на уничтожение,

– сказал он.

По словам Плетенчука, на видео, что распространяются соцсетями, показан результат работы морских авиаторов.

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