Блестящая тактика: капитан ВМС запаса объяснил, как ВСУ атакуют российские корабли

В ночь с 4 на 5 марта украинские военные провели очередную успешную операцию в Черном море. Морскими дронами Magura V5 удалось уничтожить российский патрульный корабль "Сергей Котов",

Работа по уничтожению российского флота проходит постепенно и крайне результативно. К этому украинские военные подходят взвешенно, продумывая все детали. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Андрей Рыженко – капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

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Как обычно атакуют российские корабли

Из перехвата разговоров российских военных стало понятно, что они еще за 40 минут до, знали, что состоится атака на патрульный корабль "Сергей Котов". Однако, даже имея информацию, оккупанты не смогли отразить удары морских дронов.

Россияне усилили свою систему наблюдения для того, чтобы выявлять наши дроны вдоль их движения по Крымскому полуострову. После удачных атак в районе Севастополя в прошлом году, они ставили свои катера от Госпогранслужбы ФСБ, которая занималась наблюдением. А потом они установили там специальные радиолокационные станции,

– отметил Андрей Рыженко.

Россияне также используют авиацию для наблюдения. Вероятно, расположение станций и сил наблюдения известно для наших военных. Их плотность в Севастополе, очевидно, больше, чем, например, вдоль побережья Крыма. Поэтому ищут такие места для атак, где эти системы слабые или же их вообще нет.

"Выбирают ночную пору, потому что в это время дроны обнаружить гораздо сложнее, а боевой состав не в лучшей боевой готовности. Таким образом осуществляют атаку на российский корабль", – объяснил капитан запаса ВМС.

Что с десантными кораблями России

Российские пропагандисты пишут о том, что Украина уничтожила почти все десантные корабли Черноморского флота, поэтому десант в Одессе уже невозможен.

На деле же за период полномасштабной войны уничтожено или повреждено было 4 больших десантных кораблей России проекта 775 и 1 БДК с проекта 1171.

У них сейчас осталось 8 (десантных кораблей – 24 Канал), но в полной боеготовности – 5. При определенных условиях, россияне смогли бы высадить по крайней мере батальонно-тактическую группу. Но ситуация на суше совершенно не способствует проведению такой десантной операции, особенно в северо-западной части Черного моря,

– объяснил Рыженко.

Там десантным силам противника угрожают:

украинские береговые ракетные батареи – комплексы "Нептун" и "Гарпун";

морские дроны Magura V5, которые устроят "охоту" за десантными кораблями в случае их выхода в регион%

минные заграждения.

"Более 50% десантных кораблей России есть в строю и могут выполнять задачи, но они становятся все более уязвимыми для ударов нашими дронами", – подытожил Рыженко.

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