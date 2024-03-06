Режим "волчья стая", – Свитан рассказал, что помогло уничтожить корабль "Сергей Котов"

Украинские морские дроны Magura V5 эффективно поражают российские корабли, лишая врага возможности доминировать в Черном море. В ночь на 5 марта наши дроны отправили на морское дно вражеский корабль "Сергей Котов".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что украинские защитники охотятся на такие корабли как "Сергей Котов. Он является носителем "Калибров" и очень опасен для наших сил.

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Россияне несут серьезные потери

Magura V5 – так называемый БЭК (безэкипажный катер), который может пройти 800 – 1000 километров в одну сторону.

Примерно 50 этих катеров заходят на корабль, который является их целью, волнами, с разных азимутов, соблюдая режим "волчьей стаи". Задача выполняется, исходя из расположения орудия на корабле, систем противодействия,

– объяснил военный эксперт.

Катера Magura V5 имеют хорошее управление, потому что операторы этих дронов – специалисты высочайшего класса. Даже если часть дронов уничтожается, то те, что остаются, – до 3 единиц – выполняют боевую задачу.

Достаточное количество таких катеров на вооружении Украины приведет к серьезным потерям россиян. Уже несколько кораблей Черноморского флота поражены или уничтожены Magura V5. Также с участием всех сил – ГУР, СБУ, Военно-морских сил, а также с помощью работы береговых ракетных комплексов и авиации, возможно удастся ликвидировать российский военный флот в течение определенного времени,

– уверен Свитан.

Кроме того, когда Украина получит истребители F-16 вместе с противокорабельными ракетами, они добавят боевой нагрузки для выполнения этой задачи.

Охранял Крымский мост

В то же время россиянам очень сложно защитить свои корабли от атак украинских дронов. Судна можно обеспечить соответствующей защитой, например, приварить на борта "кенгурятники", но тогда это уже будет не корабль.

Основная задача такого корабля как "Сергей Котов" – несение 8 ракет "Калибр", а также, поскольку он патрульный борт, прикрывать какие-то объекты. "Сергей Котов" выполнял задание – охранял Крымский мост. В частности, от дронов Magura V5, и поэтому это задание он выполнил,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, что одна из задач украинских спецслужб – затопление всего Черноморского флота России. Осталось не так много российских кораблей: их было 75 – 80, из них 25 уже отминусовано. Нужно ликвидировать остальные, и это можно выполнить в течение года.

Ликвидация российского корабля "Сергей Котов"