Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що українські захисники полюють на такі кораблі як "Сергій Котов. Він є носієм "Калібрів" та дуже небезпечний для наших сил.

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Росіяни зазнають серйозних втрат

Magura V5 – так званий БЕК (безекіпажний катер), який може пройти 800 – 1000 кілометрів в одну сторону.

Приблизно 50 цих катерів заходять на корабель, який є їхньою ціллю, хвилями, з різних азимутів, дотримуючись режиму "вовчої зграї". Завдання виконується, виходячи з розташування знаряддя на кораблі, систем протидії,

– пояснив військовий експерт.

Катери Magura V5 мають гарне управління, тому що оператори цих дронів – найвищого класу. Навіть якщо частина дронів знищується, то решта – до 3 одиниць – проходять та виконують бойове завдання.

Достатня кількість таких катерів на озброєнні України призведе до серйозних втрат росіян. Вже декілька кораблів Чорноморського флоту уражені або знищені Magura V5. Також можливо за участю усіх сил – ГУР, СБУ, Воєнно-морських сил, а також за допомогою роботи берегових ракетних комплексів та авіації, вдасться ліквідувати російський воєнний флот впродовж певного часу,

– впевнений Світан.

Крім того, коли Україна отримає винищувачі F-16 разом з протикорабельними ракетами, які додадуть бойового навантаження для виконання цього завдання.

Охороняв Кримський міст

Водночас росіянам дуже складно захистити свої кораблі від атак українських дронів. Судна можна забезпечити відповідним захистом, наприклад, приварити на борти "кенгурятники", але тоді це вже буде не корабель.

Основне завдання такого корабля як "Сергій Котов" – несення 8 ракет "Калібр", а також, оскільки він патрульний борт, прикривати якісь об'єкти. "Сергій Котов" виконував завдання – охороняти Кримський міст. Зокрема, від дронів Magura V5, і тому це завдання він виконав,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан наголосив, що одне із завдань українських спецслужб – затоплення усього Чорноморського флоту Росії. Не так багато російських кораблів залишилось. Їх було 75 – 80, з них 25 вже відмінусовано. Потрібно ліквідувати решту, і це можна виконати впродовж року.

Ліквідація російського корабля "Сергію Котов"