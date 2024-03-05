Выходят в море, прощаясь навсегда: Жданов рассказал о состоянии российских моряков и флота

Российские оккупанты продолжают активно терять боевую технику. В частности, говорится о поражении их корабля "Сергей Котов", которое произошло в ночь на 5 марта.

Это фактически охота украинских спецслужб на корабли вражеского Черноморского флота. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Удачная охота

Российским военным-оккупантам нет покоя ни в небе, ни в море, учитывая интенсивность уничтожения их техники.

"Наша разведка говорила о настроениях среди российских моряков. Выходя в море, они прощаются как последний раз, понимая риски того, что они попадут под поражение нашего беспилотника, например. И вот этой ночью была очень удачная охота для нашей разведки. Видео, которое сегодня обнародовали, там видно, что россияне пытались отстреливаться, но преимущество было на нашей стороне", – прокомментировал Жданов.

Он добавил, что это сторожевой корабль, который выполняет функции дозорного в Черном море. Он бы нам пригодился, если бы россияне согласились переправить его на нашу сторону, сохранив собственные жизни. Зато у оккупантов пока один план – сократить присутствие своих кораблей в открытой части моря.

"Я напомню, что в районе Керченского пролива, где был потоплен этот корабль, россияне организовали стоянку гражданских судов для якобы осмотра. Хотя кроме российских судов туда никто не заходит. И они прячут свои боевые корабли среди гражданских судов для того, чтобы они не попали под поражение с нашей стороны", – отметил военный эксперт.

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