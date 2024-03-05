Це фактично полювання українських спецслужб на кораблі ворожого Чорноморського флоту. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт Олег Жданов.
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Вдале полювання
Російським військовим-окупантам немає спокою ні в небі, ні в морі, зважаючи на інтенсивність знищення їхньої техніки.
"Наша розвідка говорила про настрої серед російських моряків. Виходячи в море, вони прощаються як останній раз, розуміючи ризики того, що вони потраплять під ураження нашого безпілотника, наприклад. І от цієї ночі було дуже вдале полювання для нашої розвідки. Відео, яке сьогодні оприлюднили, там видно, що росіяни намагалися відстрілюватися, але перевага була на нашому боці", – прокоментував Жданов.
Він додав, що це сторожовий корабель, який виконує функції дозорного у Чорному морі. Він би став нам у нагоді, якби росіяни погодилися переправити його на наш бік, зберігши власні життя. Натомість в окупантів наразі один план – скоротити присутність своїх кораблів у відкритій частині моря.
"Я нагадаю, що в районі Керченської протоки, де був потоплений цей корабель, росіяни організували стоянку цивільних суден для начебто огляду. Хоча крім російських суден туди ніхто не заходить. І вони ховають свої бойові кораблі серед цивільних суден для того, щоб вони не потрапили під ураження з нашого боку", – відзначив військовий експерт.
Що відомо про ураження російського корабля: основне
- "Сергій Котов" уражений морськими дронами Magura V5. Удар було нанесено у ніч на 5 березня в районі Керченської протоки, яку наразі контролюють окупанти.
- Під ударом опинився і російський екіпаж "Сергія Котова". Як повідомили у розвідці, є загиблі та поранені. Ймовірно, серед них і капітан корабля Дмітрій Калугін.
- Крім цього на борту корабля міг бути гелікоптер. Про це стало відомо з перехоплених розмов окупантів. Таким чином це втрати "2 в 1" для росіян.