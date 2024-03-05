Все атаки имеют особенность: военный эксперт предположил следующую цель украинских спецслужб

В ночь на 5 марта Украина уничтожила российский патрульный корабль "Сергей Котов", который охранял Керченский пролив. Не исключено, что следующей целью украинских спецслужб может быть Крымский мост.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, все атаки по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму имеют определенные особенности.

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Особенность атак

Александр Мусиенко отметил, что украинские дроны могут таким образом расчищать дорогу для других целей. Следующей целью может быть и Крымский мост. Все атаки, которые происходят по объектам врага в Крыму, имеют определенные особенности.

Перед тем, как поражаются какие-то другие объекты, идет подготовка. Например, если это удары Storm Shadow или SCALP, уничтожаются средства ПВО. Затем идет атака уже по тем объектам, которые рассчитывались. Здесь будет так же, я думаю. То есть идут какие-то подготовительные действия, а потом уже удары непосредственные,

– объяснил он.

Украинские морские дроны Magura, которые потопили корабль "Сергей Котов", сейчас совершенствуются. Говорится о том, что их полезная нагрузка будет увеличена на 200 килограммов.

"Это немало. Чем она будет увеличена? Пока неизвестно. Если взрывчаткой, вероятнее всего, если дрон не потеряет скорость, маневровые возможности, это будет мощное оружие. И при условии попадания точно в опоры, можно вызвать определенные разрушения", – добавил военный эксперт.

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