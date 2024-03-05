Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, усі атаки по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму мають певні особливості.
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Особливість атак
Олександр Мусієнко зазначив, що українські дрони можуть у такий спосіб розчищати дорогу для інших цілей. Наступною ціллю може бути й Кримський міст. Усі атаки, які відбуваються по об'єктах ворога у Криму, мають певні особливості.
Перед тим, як вражаються якісь інші об'єкти, йде підготовка. Наприклад, якщо це удари Storm Shadow чи SCALP, знищуються засоби ППО. Потім йде атака вже по тих об'єктах, які розраховувались. Тут буде так само, я думаю. Тобто йдуть якісь підготовчі дії, а потім вже удари безпосередні,
– пояснив він.
Українські морські дрони Magura, які потопили корабель «Сергій Котов», зараз вдосконалюються. Мовиться про те, що їхнє корисне навантаження буде збільшене на 200 кілограмів.
"Це немало. Чим воно буде збільшене? Поки невідомо. Якщо вибухівкою, найімовірніше, якщо дрон не втратить швидкість, маневрові можливості, це буде потужна зброя. І за умови влучання точно в опори, можна спричинити певні руйнування", – додав військовий експерт.
Знищення корабля "Сергій Котов": головне
- Спецпідрозділ ГУР Group 13 разом із ВМС та за підтримки Мінцифри атакував російський патрульний корабель "Сергій Котов" біля Керченської протоки в територіальних водах України. "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
- Відомо, що Україна вже атакувала у Чорному морі російський патрульний корабель "Сергій Котов" у липні та вересні 2023 року. Росіяни змогли відремонтувати судно. Наші військові втретє вдарили по кораблю. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що цього разу "латати там даремно і, напевне, вже ніхто не буде".
- Унаслідок ураження корабля загинули 7 членів екіпажу і ще 6 отримали поранення. На кораблі також перебували ще 52 члени екіпажу, яких ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.
- Окрім самого корабля та членів екіпажу, українські військові знищили також транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 або Ка-27, який був на борту. Модифікація гелікоптера, який був на борту, може уточнюватись.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що на кораблі "Сергій Котов" ворог планував розміщувати зенітно-ракетний комплекс. Зокрема, російський ЗРК "Тор".