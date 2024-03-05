Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, усі атаки по ворожих об’єктах у тимчасово окупованому Криму мають певні особливості.

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Особливість атак

Олександр Мусієнко зазначив, що українські дрони можуть у такий спосіб розчищати дорогу для інших цілей. Наступною ціллю може бути й Кримський міст. Усі атаки, які відбуваються по об'єктах ворога у Криму, мають певні особливості.

Перед тим, як вражаються якісь інші об'єкти, йде підготовка. Наприклад, якщо це удари Storm Shadow чи SCALP, знищуються засоби ППО. Потім йде атака вже по тих об'єктах, які розраховувались. Тут буде так само, я думаю. Тобто йдуть якісь підготовчі дії, а потім вже удари безпосередні,

– пояснив він.

Українські морські дрони Magura, які потопили корабель «Сергій Котов», зараз вдосконалюються. Мовиться про те, що їхнє корисне навантаження буде збільшене на 200 кілограмів.

"Це немало. Чим воно буде збільшене? Поки невідомо. Якщо вибухівкою, найімовірніше, якщо дрон не втратить швидкість, маневрові можливості, це буде потужна зброя. І за умови влучання точно в опори, можна спричинити певні руйнування", – додав військовий експерт.

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