Сам себя не смог защитить, — майор ВСУ проанализировал ликвидацию корабля "Сергей Котов"

Спецподразделение ГУР МО Group 13 вместе с Военно-морскими Силами в ночь на 5 марта отправили на дно Черного моря патрульный корабль "Сергей Котов". Удар по судну нанесли морскими дронами Magura V5.

Уничтоженный корабль "Сергей Котов" был трансформером. Ведь россияне могли использовать его даже для запуска крылатых ракет. Также на борту судна могло быть оборудование ПВО и радиолокационная система. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда.

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"Знали и ничего не сделали"

В прошлом году этот корабль был "ранен". Сначала оккупанты оттащили судно в Керчь, а потом в Новороссийск, где его подлатали и снова спустили на воду.

В перехваченном разговоре командир корабля сказал, что экипаж за 40 минут предупредили о потенциальной опасности. Россияне были проинформированы, что к ним плывут дроны, которые очевидно будут наносить удар.

Корабль, который прежде всего предназначен для того, чтобы защищать другие объекты, сам себя не смог защитить,

– сказал майор ВСУ.

Средства поражения, которые стояли на борту "Сергея Котова", неспособны попасть в дрон, скорость которого составляет около 80 километров в час. Россияне были проинформированы и предупреждены, а также имели средства поражения, однако не смогли себя защитить.

Теперь кораблю "Сергей Котов" точно нет аналогов

По подсчетам, еще до этого инцидента украинские военные ликвидировали около 30% вражеского флота. Сейчас россияне боятся выводить в море уцелевшие корабли, чтобы избежать поражения морскими дронами.

На воду корабль "Сергей Котов" спустили только в 2021 году. Официально в состав Черноморского флота России судно присоединили только летом 2022 года. То есть уже после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Корабль совсем новый. Как любят говорить россияне: "Аналогов нет",

– отметил майор ВСУ.

По данным ГУР МО, "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в захвате острова Змеиный. Наконец он навеки воссоединился с "Москвой", пополнив состав "подводного" флота России.

Чечеринда заметил, что на видео, которое опубликовала украинская разведка видно как один из беспилотников Magura V5 просто въезжает в дыру в трюме корабля.

К слову, спецоперация по уничтожению вражеского судна была и экономически выгодной. Ведь дроном Magura V5, который в несколько раз дешевле "Сергея Котова", наши военные уничтожили корабль стоимостью 65 миллионов долларов.

Уничтожение корабля "Сергей Котов": кратко