Все над этим работают, – Буданов об уничтожении Крымского моста

Крымский мост является стратегическим объектом, через который Россия обеспечивает свое оккупационное войско. Эта незаконная конструкция обязательно будет уничтожена.

Все над этим работают. Соответствующее заявление начальник ГУР Кирилл Буданов сделал в одном из интервью.

Кстати Не повредит ли это плану: в ГУР прокомментировали материал СМИ об уничтожении Крымского моста

"Над этим работают"

Мост через Керченский пролив остается целью Украины. Оккупанты усиленного защищают и охраняют его.

Но все над этим работают,

– подчеркнул Буданов.

Уничтожение Крымского моста: последние новости