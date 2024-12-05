У Украины есть оружие, которое может разрушить Крымский мост, – Жданов

В ВСУ неоднократно заявляли о намерении уничтожить Крымский мост. Это незаконно построенное сооружение имеет важное идеологическое и военное значение для России. Известно, что у Сил обороны есть оружие, которое может разрушить его.

Появляется информация, что оккупанты усилили охрану Крымского моста и увеличивают количество ПВО вокруг него. Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что таким образом россияне охраняют важный для Путина объект.

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Методы защиты Крымского моста

Олег Жданов подчеркнул, что россияне строят площадки на возвышении вблизи моста, чтобы там размещать средства противовоздушной обороны.

Это сооружение со стороны Керчи полностью защищено плавучими заграждениями. Такие методы россияне также используют и для того, чтобы перекрывать центральный проход для судов.

Даже на лодке невозможно проплыть под Крымским мостом. Они (россияне – 24 Канал) пытаются максимально уберечь его любыми способами,

– сказал военный эксперт.

Уничтожение Крымского моста

Жданов отметил, что эффективных противобаллистических ракет у России нет. У Украины есть силы и средства, чтобы уничтожить Крымский мост на временно оккупированном полуострове.

Групповой удар ракетами ATACMS может разрушить его с вероятностью до 70%,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что у российских С-300, С-400 коэффициент успешного противодействия ракетным атакам совсем не большой.

К слову, Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия регулярно стягивает в оккупированный Крым все доступные образцы ПВО. Для захватчиков охрана Крымского моста является приоритетной, чем защита важных объектов на собственной территории, в частности складов с вооружением.