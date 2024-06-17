"Уже не тот эффект": в ВМС объяснили, что дало бы уничтожение Крымского моста сейчас

Разговоры об уничтожении Крымского моста не утихают с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, сейчас он не имеет такого же стратегического значения, как и раньше.

По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, для военной логистики Крымский мост почти не используется. Заметим, что для России этот объект все равно остается важным и она продолжает строить новые ограждения для его защиты.

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Какое значение для ВСУ имеет Крымский мост сейчас

Плетенчук считает, что уничтожение Крымского моста сейчас не принесет значительного эффекта для Украины.

Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар,

– отметил он.

Спикер объяснил, что Крымский мост уже не имеет такого тактически-стратегического значения, как раньше. Все потому, что он получил значительные повреждения в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов.

Какова ситуация вокруг Крымского моста