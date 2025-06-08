Разрушить Крымский мост крайне трудно, но есть причина, почему бить по нему важно

Уничтожить Крымский мост – чрезвычайно сложная задача. Для этого нужна серьезная комбинированная атака. Однако его возможно вывести из строя.

Кроме того, важно бить по Крымскому мосту, чтобы оккупанты концентрировали максимальное количество ресурсов для защиты этого незаконного сооружения. Это 24 Каналу отметил специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

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"Разрушить мост очень трудно. Нужна какая-то серьезная комбинированная атака. Но оттягивать российские ресурсы, чтобы они максимально концентрировались на защите этого моста – было бы неплохо. Думаю, что дальше эта история будет продолжаться", – сказал он.

Задача Украины

Юрий Богданов отметил, что если будут продолжаться удары по Крымскому мосту, то россияне будут перебрасывать огромное количество ресурсов для его защиты. Потому что это якобы символ правления Владимира Путина, поэтому враг будет его охранять.

Наша задача – продолжать держать этот объект в поле своего внимания с тем, чтобы максимальное количество российских ресурсов оттягивалось на него. Чем больше мы создаем асимметричных действий относительно России, тем лучше,

– подчеркнул он.

Россия нуждается в огромных ресурсах для поддержания своего существования. Поэтому чем больше растягивается их ресурс, тем быстрее захватчики исчерпают возможность продолжать войну против Украины.