Крім того, важливо бити по Кримському мосту, щоб окупанти концентрували максимальну кількість ресурсів для захисту цієї незаконної споруди. Це 24 Каналу зауважив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

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"Зруйнувати міст дуже важко. Потрібна якась серйозна комбінована атака. Але відтягувати російські ресурси, щоб вони максимально концентрувалися на захисті цього мосту – було б непогано. Думаю, що далі ця історія буде продовжуватися", – сказав він.

Завдання України

Юрій Богданов зазначив, що якщо будуть продовжуватися удари по Кримському мосту, то росіяни будуть перекидати величезну кількість ресурсів для його захисту. Тому що це ніби символ правління Владіміра Путіна, тому ворог буде його охороняти.

Наше завдання – продовжувати тримати цей об'єкт у полі своєї уваги з тим, щоб максимальна кількість російських ресурсів відтягувалась на нього. Чим більше ми створюємо асиметричних дій щодо Росії, тим краще,

– підкреслив він.

Росія потребує величезних ресурсів для підтримки свого існування. Тому чим більше розтягується їхній ресурс, тим швидше загарбники вичерпають можливість продовжувати війну проти України.