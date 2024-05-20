Подготовка началась: Свитан сказал, что нужно для уничтожения Крымского моста
Многочисленный "хлопок" в оккупированном Крыму свидетельствует о том, что подготовка к выводу из строя Керченского моста уже началась. Впрочем, только одних американских ракет ATACMS дальностью 300 километров для этого не достаточно.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился с 24 Каналом предположением, что нужно для уничтожения незаконного сооружения. По его словам, перед осуществлением такой задачи нужно выполнить немало работы.
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Большой пласт работы
Военный эксперт объяснил, что американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров действительно могут достать до Керченского моста. Впрочем, из-за большой плотности ПВО в центральной и восточной частях Крыма и эшелонированной системы обороны у самого моста, для вывода из строя незаконной конструкции Украине нужно уничтожить:
- противовоздушную оборону;
- истребители, которые могут перехватывать крылатые ракеты;
- аэродромы.
Механизм уже начался: сначала западное побережье Крыма, потом – центральное и восточное. После того, как "зачистим" полуостров, появится почти 100% возможность вывести из строя Керченский мост,
– подчеркнул Свитан.
Через железнодорожное и автомобильное полотна на Керченском мосту, а также паромную переправу, оккупанты перевозят военную технику, амуницию и оборудование. Поэтому Украине чрезвычайно важно вывести из строя мост. Разрушить получится, видимо, только переправу – со стороны Крыма и России.
Также нужно попытаться вывести из строя продуктопроводы и энергетические кабели, которые также расположены в этом районе. Поскольку продуктопроводы – дизель, а энергетические кабели – питают военные объекты в Крыму. Есть большой пласт работы, который нужно выполнить. Ведь это основные артерии поставок амуниции на полуостров,
– отметил Роман Свитан.
Сезон "хлопка" в Крыму продолжается
- Ночь на 19 мая оказалась чрезвычайно громкой для оккупированного Крыма. Раздавались взрывы сразу в нескольких городах полуострова – Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.
- В частности появилась информация, что произошло три прилета в районе инженерной бухты в Севастополе. Позже Генштаб и ВМС Украины сообщили о ликвидации российского морского тральщика "Ковровец".
- Днями ранее, в ночь с 14 на 15 мая, в результате удара по аэродрому Бельбек были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.