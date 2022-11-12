Сможет ли Украина уничтожить логистику России без ударов по ее территории

Теоретически Украина могла бы принять решение по ударам по логистике россиян на территории страны-агрессорки. Однако наше руководство вряд ли пойдет на такой шаг.

Поэтому наши воины должны исходить из ситуации, когда могут уничтожать логистику, обеспечивающую оккупантам поставки сил и средств на временно оккупированных территориях. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Заметьте Крымский мост все еще не могут починить: как он выглядит сейчас

Логистика врага на Юге – один маленький путь

Если мы будем акцентировать внимание на этом, то на некоторых направлениях можем полностью нивелировать их (россиян – 24 канал) возможности по обеспечению своих войск,

– сообщил военно-политический обозреватель.

Так, временно оккупированный полуостров Крым является транзитным узлом для обеспечения Юга. Впрочем, этот большой логистический узел сегодня зависит от маленького железнодорожного пути на Крымском мосту, который работает в реверсивном режиме.

"Если произойдет еще 1-3 инцидента именно на этой логистической артерии, то не исключено, что они вообще потеряют возможность своевременно получать обеспечение, то есть начнется разрушение обороны на Юге", — отметил Коваленко.

От чего зависит уничтожение логистических артерий на Востоке

На Востоке Украины все зависит от контрнаступления и огневого влияния наших бойцов. По состоянию на сегодняшний день ВСУ достаточно продвинулись на восточном фронте для того, чтобы контролировать некоторые логистические артерии.

Более того, если украинские защитники до конца 2022 года освободят Луганскую область хотя бы до границы со Старобельском, то это будет серьезным влиянием на логистические сообщения врага в регионе.

Даже используя исключительно территорию Украины для того, чтобы нивелировать их обеспечение – у нас все может получиться очень хорошо,

– подытожил военно-политический обозреватель.

Коваленко объяснил, нужно ли ВСУ бить по логистике врага на территории России: смотрите видео

Буданов заверил, что Крымский мост не будет существовать

Утром 8 октября на Крымском мосту раздались мощные взрывы. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма. В результате как автомобильное, так и железнодорожное полотно моста потерпели разрушения, а часть дорожного полотна обрушилась в воду.

Украина официально не признала, что причастна к "хлопку" на мосту через Керчинский пролив. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью с большой осторожностью говорил про Крымский мост, отметив, что лучше поднять эту тему позже, скорее всего, уже после нашей победы.

Однако он заявил, что Крымский мост исчезнет, ведь эта транспортная артерия действительно никому не нужна. Произойдет это уже после деоккупации полуострова.

Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать,

– подчеркни Буданов.