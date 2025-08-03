Там регулярно перевозятся военные грузы: "Атеш" уничтожает логистику оккупантов на Запорожье
- В "Атеш" рассказали, что был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущей к оккупированному Бердянску.
- Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.
- По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав.
Движение сопротивления "Атеш" провело успешную диверсию в Запорожье. Там подожгли релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущей к оккупированному Бердянску, что задержало поставки топлива для обеспечения вражеской армии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Что известно о диверсии "Атэш"?
Агент движения "Атеш" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области. Вследствие этого был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущей к оккупированному Бердянску.
Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении. И выбрано это место нами неслучайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав,
– объяснили в "Атеш".
Там подчеркнули, что Бердянск, как и вся Запорожская область, всегда были и будут украинскими.
"Местные жители своими действиями доказывают, что будут бороться с оккупантами, и "русский мир" здесь не приживется!" – резюмировали в движении сопротивления.
К слову, в конце июля "Атеш" также ударил по ключевой логистике оккупантов, совершив диверсию под Тулой, которая нарушила поставки на фронт.