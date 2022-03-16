Уничтожение Мариуполя и Харькова – это личное указание Путина, – МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко убежден, что Путин дал указание уничтожать Мариуполь и Харьков. И что только он может это остановить.

Об этом Вадим Денисенко рассказал в эфире телеканала "Рада". Кроме того, советник министра добавил, что надеется, что удастся продолжить гуманитарные коридоры в Мариуполе.

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Судьба людей Мариуполя и Харькова зависит от Путина.

Мы надеемся, что сегодня удастся продолжить эти гуманитарные коридоры, но вы сами знаете, что в этом случае все зависит от личной позиции Владимира Путина. Потому что все, что происходит в Мариуполе и Харькове, по моему глубокому убеждению, – это личное указание Владимира Путина по уничтожению и блокаде этих городов,

– подчеркнул он.

Также советник министра добавил, что российские войска начинают обстреливать Мариуполь с моря. И хотя ситуация сложная, у нас есть существенная победа в Мариуполе. Речь идет о том, что наши военные уничтожили достаточно большое количество вражеской техники, а также убили российского генерал-майора Олега Митяева.

Что любопытно! Вадим Денисенко подчеркнул, что в последнее время все чаще выявляют российских военных без документов. Такая же ситуация с Митяевым, которого удалось опознать по погонам. Зачем у оккупантов забирают документы? А чтобы их родные не могли опознать тела погибших. Не всех захватчики успевают сжигать в мобильных крематориях.

Напомним, что накануне из Мариуполя удалось уехать 4 тысячам автомобилей. По предварительным подсчетам из города эвакуировалось около 20 тысяч человек.

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