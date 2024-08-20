Действенная тактика: как Силам обороны помогает уничтожение мостов на Курщине

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Украинские войска уничтожили третий и последний мост через реку Сейм. Это может позволить им взять в окружение значительную часть личного состава противника.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Силы обороны зашли в Курскую область на левом фланге из Теткино. Это свидетельствует, что наши войска создают санитарную зону вдоль украинской границы, в частности Сумской области.

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ВСУ зажали силы противника

Павел Лакийчук отметил, что группировки противника оказались зажатыми на юге и западе между линией обороны Украины, на севере рекой Сейм, где были разрушены мосты, а на востоке теми силами ВСУ, которые зашли в Курскую область.

Это фактически "оперативный мешок". Россияне пробуют возводить понтонные переправы. Это свидетельствует о том, что они пытаются наладить или военные поставки, или пути отступления,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Он отметил, что это вполне возможно, если украинская артиллерия не помешает осуществить вероятный план противника.