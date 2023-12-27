Боезапас очень серьезный: чем особенный уничтоженный российский БДК "Новочеркасск"

Украинская авиация уничтожила российский большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Но в носовой части этого судна расположены 2 пусковые установки БМ-21 "Град".

Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что перед высадкой роты морской пехоты этот корабль атакует и зачищает побережье. Он добавил, что у судна есть боезапас в 400 ракет 122-го калибра. Отметим, что по БДК "Новочеркасск" ударили ночью 26 декабря.

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Рыженко предполагает, что ракета могла попасть в носовую часть корабля.

Об этом свидетельствуют обломки, которые мы видим на спутниковом снимке. Такое впечатление, что носовую часть корабля отбросило от причала. Конечно, сдетонировали все боезапасы. Боезапас очень серьезный,

– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Говорят о том, что "Новочеркасск" мог перевозить "Шахеды". Если говорить о логистике, то из Феодосии их достаточно удобно доставлять.

Эффективная тактика ударов

Не менее полугода Украина очень эффективно использует сочетание боевого потенциала морских и воздушных дронов, а также крылатых ракет для ударов по военным целям во временно оккупированном Крыму.

"Эта тактика очень эффективна. Эффект того, что это оружие технологично, позволяет нам выполнять задачи", – подчеркнул стратегический эксперт Sonata.

Благодаря, в частности, гражданским спутниковым системам разведки и наблюдения, доступным даже в сети, можно очень четко отслеживать ситуацию. Если корабль среднего и малого размера находится на одном месте, он становится потенциальной серьезной целью.

Поговаривают, что БДК "Новочеркасск" простоял в Феодосии примерно неделю. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины предполагает, что украинские военные ударили по кораблю ракетами Storm Shadow или SCALP.

"Они стреляют не столько по кораблю, сколько по точке на земной поверхности", – сказал Рыженко.

Российских кораблей в море стало меньше

Феодосия, вероятно, была наиболее неподготовленной для защиты портов по сравнению со временно оккупированным Севастополем или Керчью. По словам капитана 1 ранга запаса ВМС Украины, в настоящее время две трети судов Черноморского флота России находятся в Севастополе. Преимущественно, это корабли советской постройки. Там очень усиленная система защиты.

Стоит отметить, что в Черном море значительно сократилось количество российских судов, которые одновременно находятся и выходят из Севастополя. Если раньше это было 8 – 10 в сутки, то сейчас фактически только те, которые на дежурстве неподалеку. Основную часть новых кораблей – носителей крылатых ракет "Калибр" – захватчики отвели в Новороссийск, что в России.

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