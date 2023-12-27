Последствия фатальные: сколько членов экипажа могло быть на "Новочеркасске"

Во временно оккупированном Крыму уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские телеграм-каналы сообщили, что после атаки более 30 моряков считают пропавшими без вести, еще 23 якобы получили ранения, а один погиб.

Из всего, что озвучивают россияне, вероятно, правдивой цифрой является только то, что экипаж корабля насчитывает около 90 человек. Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, добавив, что последствия операции значительно хуже, чем заявляют россияне.

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Как правило, при нахождении в порту на корабле остается только одна смена, которая выполняет дежурство. Остальные могут пойти по домам. Но учитывая, что город Феодосия не является постоянным пунктом базирования этого корабля, то, вероятно, родственников или членов семей экипажа – не было.

Вряд ли ночью кто-то шел в порт. Думаю, большинство личного состава находилось на борту. Мы видели кадры этих взрывов. Если там не будет много раненых, это уже большая удача для россиян. Ибо, думаю, последствия значительно фатальнее, чем те, которые показывают их телеграм-каналы,

– рассказал Андрей Рыженко.

Он добавил, что при таких взрывах выжить практически невозможно. Ранения могут быть, но это единичные случаи. Следовательно, вероятно, большинство экипажа БДК "Новочеркасск" погибло.

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