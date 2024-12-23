"Птицы Мадьяра" за ночь уничтожили штурмовой взвод россиян: кадры успешной прицельной работы

Российская армия продолжает терять свой личный состав на войне в Украине. Содействуют этому, в частности, украинские беспилотники.

Им всего лишь за одну ночь удалось уничтожить штурмовой вражеский взвод. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди.

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Кадры уничтожения штурмового взвода России

Военные вечером 22 декабря опубликовали видео работы по российским солдатам, которые вечером проникли к позициям ВСУ. Около полсотни оккупантов собирались идти штурмом на рассвете.

Беспилотники "Птиц Мадьяра" помогли разрушить планы врага.

На кадрах видно, как отдельные российские солдаты пытались прятаться от украинских дронов со сбросами, оснащенными тепловизорами. В то же время некоторые из них самостоятельно подрывались на минах.

Осторожно, нецензурная лексика! "Птицы Мадьяра" уничтожили штурмовой взвод россиян: смотрите видео

В целом украинским беспилотникам удалось ликвидировать 32 оккупанта.