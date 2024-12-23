Їм всього лиш за одну ніч вдалося знищили штурмовий ворожий взвод. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 414 окремої бригади безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберта Бровді.

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Кадри знищення штурмового взводу Росії

Військові увечері 22 грудня опублікували відео роботи по російських солдатах, які звечора проникли до позицій ЗСУ. Близько пів сотні окупантів збиралися йти штурмом на світанку.

Безпілотники "Птахів Мадяра" допомогли зруйнувати плани ворога.

На кадрах видно, як поодинокі російські солдати намагалися ховатися від українських дронів зі скидами, оснащеними тепловізорами. Водночас деякі із самостійно підривалися на мінах.

Обережно, нецензурна лексика! "Птахи Мадяра" знищили штурмовий взвод росіян: дивіться відео

Загалом українським безпілотникам вдалося ліквідувати 32 окупанти.