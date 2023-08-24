"Эта операция со временем станет легендарной": ВСУ об уничтожении вражеских Ту-22М3
В результате атаки на российский аэродром "Сольцы" в Новгородской области уничтожены и повреждены несколько вражеских самолетов Ту-22М3. Подобная атака еще раз продемонстрировала неподготовленность россиян к условиям ведения современной войны. Но, к сожалению, они быстро обучаются.
Такое мнение 24 Каналу выразил офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что в мире не много спецслужб, которые могут похвастаться проведением операции с помощью агентуры на территории своего противника.
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Легендарная операция
Ряд изданий писали как минимум о трех успешных атаках в районе аэродрома "Сольцы" в Новогородской области, где был уничтожен российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Одно дело организовывать спецоперации с собственной территории, а другое – иметь подготовленных диверсантов, действующих в глубоком тылу противника и успешно поражающих цели.
Эта операция со временем станет легендарной, потому что ее техническая организация была очень сложной. То, что ее удалось провести и она завершилась успехом свидетельствует о высоком уровне исполнения и самое главное о высоком уровне самих исполнителей,
– отметил Березовец.
Украинские спецслужбы сейчас делают то, что могут делать их коллеги с 10-летним опытом. Разведок, которые могут проводить подобные операции в тылу противника, можно насчитать по пальцам двух рук максимум.
"Получается, что наша разведка вошла в мировую элиту спецслужб", – подчеркнул офицер ВСУ.
Чем уникальная операция по уничтожению вражеских Ту-22М3: смотрите видео
Почему россиянам не удается сбивать БпЛА
Российское ПВО оказалось совсем не готово к тому, чтобы сбивать маломерные БПЛА, в частности беспилотник "Бобер". С ними противовоздушная оборона врага справиться не может. Есть несколько причин российских неудач.
В первую очередь очень низкий уровень военного персонала, ведь в московском военном округе служат так называемые "блотные". Российские солдаты и офицеры, которые смогли заплатить деньги или имеют влиятельных родственников, потому и служат в "самом жирном" военном округе Москвы,
– сказал Березовец.
Системы, стоящие вокруг столицы страны-агрессора, заточены на уничтожение других целей: самолетов, крылатых и баллистических ракет. А против БПЛА их никто не учил работать. В то же время, военное командование России не заточено под защиту страны от неизвестных объектов.
Атака на российскую авиабазу "Сольцы": коротко
- 19 августа аэродром "Сольцы" атаковали неизвестные беспилотники. В результате взрывов были повреждены несколько стратегических бомбардировщиков страны-агрессора Ту-22М3. Это самолет, несущий сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, по которым Россия обстреливает Украину.
- Минобороны страны-террориста официально подтвердило повреждение одного самолета Ту-22М3. Однако по неофициальной информации есть повреждения не менее двух бортов Ту-22М3.
- В сети появились кадры горящего самолета врага. Огонь почти полностью охватил самолет. Из пламени виден только его нос.