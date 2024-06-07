Линия обороны отодвигается все дальше, – Братчук об особенностях уничтожения корабля "Сатурн"
Силы украинской разведки 6 июня ликвидировали очередной корабль россиян в Крыму. Буксир "Сатурн" был уничтожен благодаря удачной операции спецслужб.
Спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук для 24 Канала объяснил, что подобные инциденты означают для вражеского войска. А также отметил интересную тенденцию отодвижения линий обороны россиян.
Смотрите также ГУР поразили вражеский буксир в Крыму: на Magura V5 отработали новую уникальную тактику
"Это хорошая новость. Она показывает, что не только боевой состав флота России ликвидируется, а уничтожается и вспомогательный", – отметил Братчук.
Особенности атаки
Основными задачами "Сатурна" было выведение на боевые позиции тех кораблей, которые и до этого были под ударами украинских сил обороны.Эпическое видео потопления корабля можно увидеть здесь.
Однако, по словам Братчука, подобные атаки в Черном море в первую очередь сигнализируют, что украинские морские дроны сейчас могут проходить через заграждения, которыми насыщен Керченский пролив и вся часть акватории Черного моря, временно контролируемая российским Черноморским флотом.
Дроны смогли и смогут в дальнейшем находить лазейки в обороне России, чтобы показывать результат.
Инновации и возможности, которые есть у наших сил обороны и в разработке, и в реализации, указывают, что в следующий раз, возможно, эти морские дроны будут перепрыгивать через подобные препятствия или действовать иначе. Возможно, есть и подводные дроны, имею такое ощущение,
– отметил представитель добровольческой армии "Юг".
Оккупанты уже напряглись не на шутку, ведь линия их обороны не только на суше, но и на море начинает отходить подальше к Краснодарскому краю и Ростовской области.
Что известно об уничтожении корабля "Сатурн"
- Над операцией работали бойцы 9-го департамента ГУР МО. Российский буксир проекта 498 был потоплен с помощью морских дронов-камикадзе MAGURA V5.
- Потопление произошло в акватории озера Панское, что у северо-западного побережья полуострова.
- Известно, что это стальной однопалубный двухвинтовой дизельный буксир с машинным отделением в средней части и смещенной в нос двухъярусной надстройкой с ходовым мостиком. Подобные корабли способны работать в ледовых условиях. Но основными направлениями применения этих буксиров были службы гражданских портов, а также обеспечение баз военного флота.