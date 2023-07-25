Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что ликвидировать вражеский вертолет удалось благодаря мужеству и героизму оператора переносного ЗРК. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Джанкой – мощный хаб россиян
Многие группировки российской штурмовой авиации, в том числе вертолеты, дислоцируются на территории военного аэродрома в Джанкой. Россияне перестраховались и создали огромные капониры вокруг этой техники. Оккупанты тщательно охраняют этот аэродром с помощью системы ПВО.
Вообще, аэродром в Джанкой это такой мощный хаб оккупантов. Там ремонтные мастерские, склады с боеприпасами, командный пункт, пункт управления и связи.
Натащили туда россияне немало. Попасть на них…Нам бы 300 – 500 ракет ATACMS и тогда бы мы все вражеские боевые части и центры сосредоточения превратили в пепел,
– добавил военный эксперт.
К сожалению, пока таких ракетных систем у нас нет, а Storm Shadow нам не позволяют эффективно использовать. Кроме того, не хватает носителей этих ракет – бомбардировщиков Су-24.
За нашими бомбардировщиками следят вражеские истребители Су-35. Они достаточно мощные, в небе видят на расстоянии до 400 километров, а ракеты, которые они запускают, способны преодолевать расстояние до 120 километров.
– отметил Селезнев.
Наши летчики находятся в зоне поражения, поэтому должны быть максимально осторожными и использовать те же Storm Shadow при определенных условиях и обстоятельствах.
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Есть над чем работать
Как отметил военный эксперт, системного противодействия вражеским самолетам и вертолетам у нас нет. Враг может прицеливаться по нашим позициям с расстояния 30 – 40 километров, применяя соответствующие ракеты и управляемые авиационные бомбы. А у нас только тактического уровня противовоздушные комплексы, которые способны работать на расстоянии 5 – 7 километров.
К сожалению, этого недостаточно и здесь есть над чем работать нашим дипломатам, требуя у западных партнеров системы противовоздушной обороны, которые способны закрывать небо на расстоянии 30 – 40 километров. Кроме того, есть над чем работать нашим специалистам оборонно-промышленного комплекса.
"Добрые люди говорят, что наши уже работают над этим вопросом, но как быстро новейшие разработки попадут в армию от этого зависит жизнь и здоровье наших военных, которые находятся на линии боевого столкновения и постоянно страдают из-за вражеских авиационных обстрелов", – казал Селезнев.
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