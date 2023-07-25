Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що ліквідувати ворожий вертоліт вдалося завдяки мужності й героїзму оператора переносного ЗРК. Про це він розповів 24 Каналу.

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Джанкой – потужний хаб росіян

Чимало угрупувань російської штурмової авіації, зокрема вертольоти, дислокуються на території військового летовища в Джанкой. Росіяни перестрахувалися й створили величезні капоніри навколо цієї техніки. Окупанти ретельно охороняють це летовище за допомогою системи ППО.

Капонір – це фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення вогню у двох протилежних напрямках.

Взагалі, летовище в Джанкой це такий потужний хаб окупантів. Там ремонтні майстерні, склади з боєприпасами, командний пункт, пункт управління та зв'язку.

Натягли туди росіяни чимало. Поцілити по них…Нам би 300 – 500 ракет ATACMS і тоді б ми всі ворожі бойові частини та центри зосередження перетворили на попіл,

– додав військовий експерт.

На жаль, поки що таких ракетних систем ми не маємо, а Storm Shadow нам не дозволяють ефективно використовувати. Крім того, не вистачає носіїв цих ракет – бомбардувальників Су-24.

За нашими бомбардувальниками пильнують ворожі винищувачі Су-35. Вони достатньо потужні, у небі бачать на відстані до 400 кілометрів, а ракети, які вони запускають здатні долати відстань до 120 кілометрів,

– зазначив Селезньов.

Наші льотчики перебувають у зоні ураження, тому мають бути максимально обережними й використовувати ті ж самі Storm Shadow за певних умов та обставин.

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Є над чим працювати

Як зазначив військовий експерт, системної протидії ворожим літакам та вертольотам у нас немає. Ворог може прицілюватися по наших позиціях з відстані 30 – 40 кілометрів, застосовуючи відповідні ракети та керовані авіаційні бомби. А ми маємо лише тактичного рівня протиповітряні комплекси, які спроможні працювати на відстані 5 – 7 кілометрів.

На жаль, цього недостатньо й тут є над чим працювати нашим дипломатам, вимагаючи у наших західних партнерів системи протиповітряної оборони, котрі здатні закривати небо на відстані 30 – 40 кілометрів. Крім того, є над чим працювати нашим фахівцям промислово-оборонного комплексу.

"Добрі люди кажуть, що наші вже працюють над цим питанням, але як швидко новітні розробки потраплять до війська від цього залежить життя та здоров'я наших військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення й постійно потерпають через ворожі авіаційні обстріли", – сказав Селезньов.

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