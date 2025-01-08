Новейшая война дронов: Катков оценил особенности украинской морской разработки

Силы обороны уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса. Стало известно, что вражескую технику атаковали морские надводные дроны.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что это была очень успешная операция украинских военных. Однако пока неизвестно, какой именно беспилотник был применен, ведь это мог быть или Magura V5, или Sea Baby.

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Морские дроны Украины

Олег Катков заметил, что оружие, которым Силу обороны атаковали российскую технику, является не только "дрононосцем", то есть платформой для запуска, но и ретранслятором.

Справка. Ретранслятор – это устройство или система, что принимает сигнал из одного источника и передает дальше. Он используется для улучшения качества связи, увеличения расстояния передачи сигнала или для перенаправления сигнала к другим пользователям или устройствам.

Украинские морские дроны используют для связи с оператором. Их уже нельзя заглушить РЭБом. По словам военного эксперта, они являются ретранслятором сигнала для FPV-дронов, которыми Силы обороны атаковали российские ЗРК.

Где-то на территории Украины, в каком-то защищенном помещении сидит оператор FPV-дрона, который управляет им за сотни километров и поражает зенитно-ракетные комплексы типа "Панцирь-С1",

– сказал Олег Катков.

Он подытожил, что в украинской армии нашли новый способ, чтобы с помощью дрона использовать дрон, которым может управлять человек на большом расстоянии и атаковать вражеские цели. По словам военного эксперта, именно так выглядит война дронов.