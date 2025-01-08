Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це була дуже успішна операція українських військових. Проте поки невідомо, який саме безпілотник було застосовано, адже це міг бути або Magura V5, або Sea Baby.

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Морські дрони України

Олег Катков зауважив, що зброя, якою Силу оборони атакували російську техніку, є не лише "дрононосцем", тобто платформою для запуску, але й ретранслятором.

Довідка. Ретранслятор – це пристрій або система, що приймає сигнал з одного джерела і передає далі. Він використовується для покращення якості зв'язку, збільшення відстані передачі сигналу або для перенаправлення сигналу до інших користувачів або пристроїв.

Українські морські дрони використовують для зв'язку з оператором. Їх уже не можна заглушити РЕБом. За словами військового експерта, вони є ретранслятором сигналу для FPV-дронів, якими Сили оборони атакували російські ЗРК.

Десь на території України, в якомусь захищеному приміщенні сидить оператор FPV-дрона, який керує ним за сотні кілометрів та уражає зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир-С1",

– сказав Олег Катков.

Він підсумував, що в українському війську знайшли новий спосіб, щоб за допомогою дрона використовувати дрон, яким може керувати людина на великій відстані та атакувати ворожі цілі. За словами військового експерта, саме так виглядає війна дронів.