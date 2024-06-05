Уничтожение С-400 состоялось по графику: Свитан предположил действия врага после ударов по России

После разрешения США на использование американского оружия по территории России ВСУ уничтожили российский ЗРК С-300/400. Теперь россияне будут принимать различные меры для безопасности.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг будет перемещать свою технику и личный состав дальше от границы. Однако для ВСУ пока еще существует определенная угроза.

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Не проводили мер безопасности

По словам Свитана, россияне не проводили никаких мер безопасности, потому что не верили в решение США, по крайней мере по применению ракет М31 с дальностью 80 километров для системы HIMARS. Именно поэтому на расстоянии 60 километров до границ с Украиной стоял российский ЗРК С-300/400, который уничтожили ВСУ.

Не знаю, что там россияне сбивали. "Зенитно-ракетный комплекс С-400 сбил ракеты М31, при чем сам "умер" – такое интересное сбивание у них получается. Уничтожение состоялось по графику,

– подчеркнул военный эксперт.

Что будут делать россияне

Свитан рассказал, что теперь россияне попытаются переместить свои зенитно-ракетные комплексы, штабы, системы управления, места пребывания личного состава, технику и ремонтные базы примерно за 10 километров от границы с Украиной.

Они это уже делали после того, как мы получили HIMARS и ракеты М31 на линию фронта на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях,

– отметил военный эксперт.

Однако он также добавил, что для ВСУ есть опасность. ЗРК С-300 имеет дальность 100-120 километров. То есть ракеты М31 с дальностью 80 километров до них не дотянутся.

Поэтому нам важно работать с Байденом. Белым домом для того, что позволили или сняли запрет на работу ракетами ATCMS М39 – это кассетные боеприпасы, которые будут довольно успешно "накрывать" и ЗРК, и аэродромы, и площадки для армейской авиации России,

– отметил Свитан.

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